POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht Am 12.06.2024, gegen 16:10 Uhr, parkte ein dunkler PKW-Kombi auf dem Parkplatz des Müller-Martes in Schellengasse 41 in Alsfeld, rückwärts aus einer Parklücke aus. Beim Ausparkten beschädidigte die Fahrerin dieses Fahrzeuges einen rechts danebenstehenden PKW am hinteren linken Radkasten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Fahrerin entfernte sich im Anschluss von der ...

