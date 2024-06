Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Rollerfahrer gestürzt

Petersberg. Am Dienstag (11.06.), gegen 14.30 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Sabinanigoer Straße / Billerer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 25-jähriger Petersberger befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Roller die Sabinanigoer Straße, vom Kreuzgrundweg kommend, in Richtung L 3174. An der Einmündung zur Billerer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts in die Sabinanigoer einbiegenden 39-jährigen Renaultfahrers aus Dipperz. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 2.450 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra. Am Dienstag (11.06.), gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Bebra die Blücherstraße aus Richtung Annastraße kommend. Eine 66-jährige Radfahrerin aus Bebra befuhr die Blücherstraße in Richtung Annastraße. In Höhe der Einmündung kam zum Zusammenstoß. Die 66-jährige Radfahrerin wurde leichtverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

