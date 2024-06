Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alufelgen gestohlen - Zigarettenautomat aufgebrochen - Pedelec gestohlen - Kupferdiebstahl - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Alufelgen gestohlen

Fulda. Zwischen Freitag (07.06.) und Montag (10.06.) stahlen Unbekannte als Altmetall gelagerte Alufelgen im Wert von rund 500 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat aufgebrochen

Eichenzell. In der Nähe eines Supermarktes in der Hammelburger Straße im Ortsteil Rothemann brachen Unbekannte zwischen dem 11. Mai und dem 4. Juni einen Zigarettenautomat auf und stahlen Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Am Automaten entstand circa 2.700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Hünfeld. In der Lindenstraße stahlen Unbekannte am Dienstag (11.06.) ein im Bereich eines Supermarkts abgestelltes silbernes Pedelec des Herstellers Ghost. Das ungesichert an einem Fahrradständer geparkte Zweirad hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferdiebstahl

Fulda. An einem Kirchengebäude in der Straße "Andreasberg" schnitten Unbekannte zwischen Donnerstagmittag (06.06.) und Montagnachmittag (10.06.) zwei kupferne Blitzableiter jeweils circa einen Meter ab und entwendeten diese. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Bad Salzschlirf. In der Straße "Am Budenrain" brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.06.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten dazu die Haupteingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen ein Fernseher im Wert von rund 2.500 Euro und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Großenlüder. Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend (11.06.), gegen 21.55 Uhr, auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer geschlossenen Gaststätte in der Fuldaer Straße im Ortsteil Bimbach. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchteten im Anschluss, gegen 22.15 Uhr, durch ein Fenster im Erdgeschoss. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen jedoch rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell