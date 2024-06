Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer erlitt bei einem Unfall am Montag (10.06.) leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 8.05 Uhr die Magdeburger Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung Magdeburger Straße / Goerdeler Straße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß

Mecklar. Am Dienstagmorgen (11.06.) kam es auf der B27 zwischen Mecklar und Blankenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 9.05 Uhr war dort eine 58-jähriger Fahrer eines VW Beetle auf der Bundesstraße in Richtung Mecklar unterwegs. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die Fahrzeuge sich begegneten, kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem der 58-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und in der Folge von der Feuerwehr befreit werden musste. Er kam im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug vielleicht beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (06.06.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug der Marke Renault die Langgasse in Richtung Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 5 kam es durch am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und Gegenverkehr zu einer Engstelle. Hierbei könnte es sein, dass die Pkw-Fahrerin einen geparkten Wagen leicht beschädigt hat. Als die Pkw-Fahrerin zu Hause war, schaute sie sich ihren Wagen genau an und stellte minimale Kratzer im Bereich des rechten Außenspiegels fest. Ob diese Kratzer jedoch in der Langgasse entstanden sind, konnte die Fahrerin nicht sagen. Sie meldete den Vorfall vorsorglich der Polizei. Die Polizeistation Lauterbach bittet daher möglicherweise Geschädigte sich unter Telefon 06641-9710 zu melden.

Polizeistation Lauterbach

