Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots)

Tann (Rhön). In der Nacht zu Montag (10.06.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Aura" im Ortsteil Neuschwambach ein. Die Täter hebelten dazu ein Rolltor auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen unter anderem Bargeld und hinterließen rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

