Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der L 3174 - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß im Feld

Fulda (ots)

Hofbieber. Am Montag (10.06.) kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 3174, zwischen Wittges und Weihershof. Eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda befuhr mit ihrem Pkw VW ID die L 3174, aus Richtung Schwarzbach kommend, in Richtung Hofbieber. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Hilders befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan die K 27 - aus Wittges kommend - und wollte auf die L 3174 einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 38-Jährige. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam der Pkw VW ID durch den Anprall von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Feld und kam seitlich liegend zum Stillstand. Die Fahrerin des Pkw VW ID wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle war - neben zwei Rettungswagen - auch der Christoph 28 (Rettungshubschrauber) im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 41.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell