POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und Vogelsbergkreis

Alsfeld (ots) - Am Samstag, den 08.06.2024, 18:30 Uhr, kam es in der Rodenbergstaße in Alsfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem flüchtigen Beteiligten. Ein Ehepaar aus Alsfeld befuhr mit einem Trike die Rodenbergstraße in Fahrtrichtung Ernst-Arnhold-Straße. In Höhe der Rodenbergstraße 35 fuhr der Fahrer an zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Nach Angaben des Fahrers ...

