Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus - Sexuelle Belästigung - Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Neuenstein. Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (07.06.), zwischen 12 Uhr und 17.35 Uhr, Zutritt zu einem Dorfgemeinschaftshaus im Wiesenweg in Aua, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Bad Hersfeld. Eine 22-jährige Frau war am Sonntag (09.06.) zu Fuß in der Benno-Schilde-Straße auf einem Gehweg unterwegs, als ihr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 18 Uhr ein unbekannter Mann auf das Gesäß schlug. Der Unbekannte fuhr mit einem Fahrrad an der Frau vorbei und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug zu dem Zeitpunkt eine hellgrüne Cargohose, einen hellgrauen Kapuzenpullover und war auf einem dunklen Fahrrad - vermutlich ein Mountainbike - unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Schenklengsfeld. Unbekannte Täter haben einen öffentlichen Briefkasten in der Landecker Straße mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beschmiert. Die Schmiererei fiel am Donnerstag (06.06.), gegen 13 Uhr, auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell