Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alsfeld, Rodenbergstr. 35

Alsfeld (ots)

Am Samstag, den 08.06.2024, 18:30 Uhr, kam es in der Rodenbergstaße in Alsfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem flüchtigen Beteiligten.

Ein Ehepaar aus Alsfeld befuhr mit einem Trike die Rodenbergstraße in Fahrtrichtung Ernst-Arnhold-Straße. In Höhe der Rodenbergstraße 35 fuhr der Fahrer an zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Nach Angaben des Fahrers und seiner Sozia, kam ihnen zum selben Zeitpunkt ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Trikefahrer sein Fahrzeug zunächst gegen einen der geparkten Pkw und fuhr danach auf dem Grundstück Rodenbergstr. 35 einen Treppenaufgang hinauf.

Dabei wurden sowohl der Fahrer des Trikes, als auch seine Beifahrerin leicht verletzt. Sie mussten im Alsfelder Krankenhaus ambulant behandelt werden.

An dem Trike, an dem geparkten Fahrzeug und an dem Treppenaufgang entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwabenröder Straße. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben soll.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell