GZD: Kontrolloperation UNDA - Zoll stellt eine Tonne Kokain sicher

Erfolgreiche Kontrolloperation UNDA unter Federführung des deutschen Zolls führt zur Sicherstellung von einer Tonne Kokain

Bonn / Hamburg (ots)

Die Kokainsicherstellungszahlen in Europa nehmen seit Jahren stetig zu und der Großteil des Kokains wird im Seeverkehr mittels Container - vorrangig aus Südamerika - nach Europa eingeschmuggelt.

Um die schon bestehende Zusammenarbeit der europäischen Zollverwaltungen bei der Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels im Seeverkehr weiter zu stärken und zu optimieren sowie neue Modi Operandi aufzudecken, Risikoparameter nachzuschärfen, den Informationsaustausch zu intensivieren und mit Rauschgiftsicherstellungen kriminelle Gruppierungen zu schwächen und durch Folgeermittlungen zu zerschlagen, initiierte der deutsche Zoll die Kontrollaktion "UNDA" (lat. "Welle").

Der Zoll verfügt über in dieser Kombination einzigartige Befugnisse und originäre Zuständigkeiten, die es ermöglichen, sowohl auf umfangreiche Ein- und Ausfuhrdaten von Warenbewegungen, als auch auf Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren des Zollfahndungsdienstes im Bereich der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität zurückzugreifen und diese Informationen, angereichert durch den Austausch mit nationalen und internationalen Partnerbehörden, in eine eigene Risikoanalyse einfließen zu lassen.

Gut eine Woche lang wurden nun im Rahmen der Kontrolloperation UNDA Kapazitäten gebündelt und anhand entsprechender Risikoprofile gezielt Schwerpunkte gesetzt. Den Zöllnerinnen und Zöllnern gelang es so, im Hamburger Hafen rund eine Tonne Kokain in verschiedenen Containern aus Südamerika sicherzustellen.

Weitere Auskünfte zu den Sicherstellungen können aufgrund laufender Ermittlungen derzeit nicht gegeben werden.

Zur Kontrolloperation führt der Leiter des Zollkriminalamtes, Dr. Tino Igelmann, aus:

"Der Erfolg der vom Zollkriminalamt national wie international koordinierten und geleiteten Kontrollaktion "UNDA" unterstreicht die Durchschlagskraft aller beteiligten Behörden.

Die Sicherstellung von rund einer Tonne Kokain im Rahmen dieser Kontrollaktion in Deutschland verdeutlicht die Bedeutung und Rolle des deutschen Zolls im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel mit all seinen Auswüchsen wie Gewaltkriminalität, Korruption und Geldwäsche.

Der weit überwiegende Teil des in Deutschland sichergestellten Rauschgifts wird vom deutschen Zoll in den Seehäfen, an den Flughäfen und an den Landesgrenzen bei Kontrollen bzw. Ermittlungen sichergestellt.

Ich danke daher ausdrücklich allen Kolleginnen und Kollegen für ihren tagtäglichen Einsatz und ihr Engagement."

An den Kontrolltagen UNDA beteiligten sich auch Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und Schweden.

