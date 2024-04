Generalzolldirektion

GZD: Medieneinladung: Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2023 mit Bundesfinanzminister Christian Lindner am Flughafen Frankfurt am Main

Bonn (ots)

Bundesfinanzminister Christian Lindner besucht den Zoll am Flughafen Frankfurt am Main und stellt gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die bundesweite Bilanz des Zolls 2023 vor.

Termin: 3. Mai 2024, Beginn der Veranstaltung um 10:15 Uhr

Zwecks erforderlicher Akkreditierung und Sicherheitskontrolle am Sammelplatz "Holiday Parking" Eintreffen bis 9:15 Uhr

Anfahrt: Über B 43 Richtung Mörfelden -Walldorf (nur mit eigenem Fahrzeug möglich)

Einfahrt am Tor 31, Cargo City Süd, von dort Lotsung durch Zoll-Fahrzeuge und Wegweiser zum Holiday Parking

Bundesfinanzminister Lindner wird sich beim Zollamt Frankfurt am Main Flughafen ein eigenes Bild davon machen, wie Zöllnerinnen und Zöllner arbeiten - vom Entladen einer Frachtsendung aus einem Flugzeug über die digitalisierte Abfertigung im IT-System ATLAS bis hin zur Warenbeschau.

Anschließend:

Minister und Präsidentin der Generalzolldirektion stellen die Zoll-Bilanz 2023 vor.

HINWEIS:

Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist eine vorherige namentliche Anmeldung mit Geburtsdatum und Personalausweisnummer notwendig. Bitte melden Sie sich per E-Mail bis zum 17. April 2024 unter presse.hza-ffm@zoll.bund.de an. Eine kurzfristige Teilnahme ist aufgrund der Sicherheitskontrollen nicht möglich. Weiterhin ist für das Betreten des Vorfeldes zwingend eine Warnweste mitzubringen. Bitte halten Sie bei der Akkreditierung Ihren Personalausweis bereit.

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell