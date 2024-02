Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel des 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04

Bild-Infos

Download

Magdeburg, Sachsen-Anhalt (ots)

Am Samstag, den 24. Februar 2024 stehen sich um 20:30 Uhr in der MDCC-Arena der Landeshauptstadt Magdeburg die Vereine 1. FC Magdeburg und FC Schalke 04 am 23. Spieltages der 2. Bundesliga gegenüber. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Zeitraum von circa 16:00 - 19:30 Uhr sowie 23:00 -01:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug sowie der Bahnhöfe und der Züge auf den Strecken rund um Magdeburg sowie dem Umland kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Hinweis für die Medienvertreter: Als Ansprechpartner der Bundespolizei steht Ihnen am Einsatztag ein Pressesprecher unter der Telefonnummer 01520 / 4617860 zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell