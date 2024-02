Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rücksichtsloses Duo hat am Ende das Nachsehen

Halle/Saale (ots)

Am Mittwochabend, den 21. Februar 2024 verhielt sich ein Duo am Hauptbahnhof Halle/Saale so rücksichtslos, dass es die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei gegen 23:00 Uhr auf sich zog. Die Deutschen schlossen ihre Fahrräder an den Handlauf des Bahnsteigaufganges zu den Gleisen vier und fünf derart an, dass sie andere Reisende dadurch behinderten. Die Bundespolizisten kontrollierten die 26-Jährige und ihren 18-jährigen Begleiter und stellten die Personalien fest. Ein Abgleich dieser Daten im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die beiden bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Bei der sich anschließenden Durchsuchung ihrer Sachen wurden bei dem jungen Mann ein Messer und 0,9 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, nach seinen eigenen Angaben Crystal Meth, sowie zwei szenetypische Pfeifen fest- und sichergestellt. Seine Begleiterin hatte einige Werkzeuge im Gepäck. Das kuriose Duo war außerdem mit hochpreisigen Fahrrädern unterwegs, für die sie keine plausible Erklärung zum Besitz oder einen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Somit wurden beide Räder vorerst sichergestellt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass eines der Fahrräder nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Für das Zweite wurde ein Eigentumsnachweis erbeten, welcher bis jetzt nicht erbracht wurde. Der 18-Jährige erhält nun Anzeigen wegen des unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmitteln und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen zu den beiden Fahrrädern und des mutmaßlichen Diebstahls mindestens einer der Räder dauern an.

