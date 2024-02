Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Familienstreitigkeiten am Hauptbahnhof: Sohn klaut seinem Vater 2000 Euro

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 erschien gegen 10:00 Uhr ein auf-gebrachter Mann bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab gegenüber den Beamten an, dass er von seinem Sohn bestohlen wurde. Demnach soll der 17-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung 2000 Euro in bar entwendet haben und anschließend mit einem Zug zum Hauptbahnhof Magdeburg gefahren sein. Der Vater folgte seinem Sohn mit dem Auto. Die Beamten begaben sich mit dem Geschädigten in den Hauptbahnhof Magdeburg, um den jungen Mann ausfindig zu machen. Kurze Zeit später stellten ihn die Einsatzkräfte am Bahnsteig 5 fest, über-prüften seine Identität und nahmen ihn zur Klärung des vorgeworfenen Sachverhaltes mit zur Dienststelle. Der junge Deutsche wurde befragt, ob er das entwendete Bargeld oder andere gefährliche beziehungsweise verbotene Gegenstände bei sich führt. Die Frage verneinte er gegenüber den Kräften, allerdings nicht glaubhaft. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten mehrere Geldscheine, insgesamt 1800 Euro in bar, die er in seiner Unterhose versteckt hatte, auf. Das Geld stellten die Beamten sicher. Der gesamte Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Dem 17-jährigen Deutschen, der bereits schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell