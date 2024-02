Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Schaden an Frontscheibe einer S- Bahn aufgrund möglichen Wurfs oder Beschusses

Wurzen, Halle/Saale (ots)

Am Montag, den 19. Februar 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Schaden an der Frontscheibe eines Zuges informiert, der augenscheinlich durch einen Bewurf oder eines Beschusses entstanden ist. Die S-Bahn war von 15:18 bis 16:40 Uhr auf der Strecke von Wurzen nach Halle/Saale eingesetzt und wies am Ende dieser Fahrt den genannten Schaden auf. Hierbei wurde die Scheibe glücklicherweise nicht durchdrungen. Der Zug wurde zur eingehenden Begutachtung in die Wagenwerkstatt geleitet, wo man einen gleichmäßigen Aufschlag diagnostizierte, der auf eine Einwirkung von oben, zum Beispiel von einer Brücke oder einer Unterführung, hindeutet. Die Reparaturkosten belaufen sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Bahn auf einen hohen vier- bis fünfstelligen Betrag und bringen einen dreitägigen Ausfall des Schienenfahrzeuges mit sich. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 19. Februar 2024, in der Zeit von circa 15:10 Uhr bis 16:40 Uhr verdächtige Personenbewegungen auf Brücken und Unterführungen an der Bahnstrecke zwischen Wurzen und Halle/Saale wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/ 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 /6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

