Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 10.04.2024, gegen 15.20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Kerken mit seinem, mit Fahrgästen besetzten Linienbus den Kuhdyk in Rheinberg in Fahrtrichtung Reitweg. Er fuhr an einem auf der Fahrbahn geparkten PKW linksseitig vorbei, sodass eine entgegenkommende 52-jährige Frau aus Rheinberg mit ihrem PKW abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Linienbus zu verhindern. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Rheinberg fuhr hinter der 52-Jährigen und bemerkte das plötzliche Abbremsen zu spät. Er fuhr der PKW-Fahrerin auf und stürzte. Der 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus in Moers zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 25-jährige Linienbusfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

