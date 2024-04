Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - Rettungshubschrauber im Einsatz - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 10.04.2024, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg die Franzosenstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße. An der Kreuzung Franzosenstraße bog der Pkw-Fahrer nach links in die Dickerstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer aus Oberhausen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausgeflogen. Der 73-jährige Pkw-Fahrer, sowie sein 28-jähriger Beifahrer wurden zur weiteren Behandlung in ein Dinslakener Krankenhaus eingeliefert Das Motorrad brannte vor Ort durch den Unfall aus. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Bei der Unfallaufnahme war auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen eingesetzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehnis machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken unter der Rufnummer 02064-6220 zu melden.

