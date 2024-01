Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Jugendlicher beraubt

Rheine (ots)

Am Dienstag (09.01.24) ist ein 15-jähriger Junge aus Rheine an der Breiten Straße Opfer eines Raubs geworden. Der Jugendliche saß gegen 11.35 Uhr an der Bushaltestelle "Am Waldhof", in der Nähe des Kreisels mit der Zeppelinstraße/Eckener Straße. Plötzlich kam ein Mann mit einem Fahrrad aus der Eckener Straße auf den Jungen zu. Er forderte den 15-Jährigen auf, seine Geldbörse herauszugeben. Andernfalls drohte er ihm weh zu tun. Der Jugendliche übergab daraufhin dem Mann seine Geldbörse, in der sich vier Euro und der Schülerausweis des Rheinensers befanden. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Rad auf der Eckener Straße in Richtung Waldhügel. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, zwei Meter groß und schlank. Er trug eine rote Winterjacke, blaue Turnschuhe und eine schwarze Maske mit Augenschlitzen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein rotes Herrenfahrrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell