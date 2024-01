Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Geschäftsstelle des Sportvereins

Saerbeck (ots)

Unbekannte sind in die Räumlichkeiten des SC Falke Saerbeck an der Lindenstraße eingestiegen. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Montag (08.01.24), 13.00 Uhr und Dienstag (09.01.24), 12.30 Uhr eine Hintertür des Gebäudes am Sportplatz auf. Dort öffneten sie zwei weitere Türen gewaltsam. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen Tresor mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Ob die Täter noch weitere Beute machten, ist bislang noch unklar. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell