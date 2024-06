Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Fuldatal-Ihringshausen: Kripo erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Fuldatal-Ihringshausen gerufen, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen könnten. In beiden Fällen waren die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in die Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst war die Polizei am gestrigen Morgen gegen 7:30 Uhr in die Gutenbergstraße gerufen worden. Dort hatten unbekannte Täter eine Kellertür gewaltsam geöffnet und durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, Bargeld und einem Pedelec, flüchteten die Einbrecher über die Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wann genau in der Nacht von Montag auf Dienstag die Täter agierten, ist noch nicht bekannt.

Die zweite Tat ereignete sich am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 12:30 und 21:30 Uhr unweit entfernt in der Straße "Am Höheweg". Über ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite stiegen die Täter in das Haus ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie Schränke und Schubladen im gesamten Haus. Mit vorgefundenem Bargeld und Schmuckstücken flüchteten sie auch in diesem Fall über die Terrassentür nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert.

Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell