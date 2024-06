POL-KS: Acht Wahlplakate in Innenstadt beschädigt: 65-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots) - Kassel-Waldau: Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Heinrich-Hertz-Straße einen weißen Sattelzug geklaut. Der Diebstahl des zwischen Marie-Curie-Straße und Konrad-Zuse-Straße am Fahrbahnrand geparkten Lkw wurde am Montagmorgen, um 5:40 Uhr entdeckt, wobei das Fahrzeuggespann am Sonntag, gegen 21:50 Uhr, noch dort gestanden ...

mehr