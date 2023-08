Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 20-Jähriger nach Verkehrsunfall in Marienwerder verstorben

Hannover (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Hannover-Marienwerder vom 21.08.2023 ist nun ein 20-Jähriger im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes verstarb der junge Mann am Dienstag, 22.08.2023, gegen 20:30 Uhr in einem hannoverschen Krankenhaus. Am Abend zuvor war er an einem schweren Verkehrsunfall in Marienwerder beteiligt gewesen, als er in dem beteiligten Nissan saß (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5585444).

Ein 17-Jähriger, der beim Unfallgeschehen im BMW saß und ebenfalls im Zuge der Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht wurde, schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. /dd, db

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell