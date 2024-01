Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Betrüger identifiziert

Recklinghausen (ots)

Nach einem Wechselgeldbetrug am 20.06.2023 (17.30 Uhr) in einem Lebensmittelgeschäft am Marler Stern, konnten die zwei Verdächtigen nun aufgrund eines Hinweises identifiziert werden. Die Fahndung hat sich damit erledigt. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Fotos.

