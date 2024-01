POL-RE: Bottrop: Van angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagmorgen stiegen Unbekannte zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr in ein Büro eines Vereinsheims an der Konrad-Adenauer-Allee ein. Sie schlugen ein Fenster ein und hebelten einen Türrahmen aus der Verankerung. Anschließend durchsuchten sie das Büro und verschafften sich dann Zugang zum Vereinsheim, indem sie eine weitere Tür aufbrachen. Auch dort durchsuchten sie alles. Entwendet wurde nach ...

mehr