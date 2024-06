Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tierischer Einsatz auf der Autobahn: Polizisten retten Entenküken

Kassel (ots)

BAB 7/ Landkreis Kassel:

Für einiges Aufsehen und einen tierischen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Montagmittag eine Entenfamilie, die sich auf der A 7 nahe der Behelfsausfahrt Kiliansblick verirrt hatte. Die erste Mitteilung eines Autofahrers von der Autobahn in Fahrtrichtung Norden war gegen 12:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie er berichtete, marschierten die gefiederten Tiere quer über die Autobahn. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer, dass die Familie nun an der Mittelschutzplanke sitze. Die hinzugeeilten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal verlangsamten ab der Anschlussstelle Guxhagen den nachfolgenden Verkehr und fanden an der beschriebenen Stelle das überfahrene Muttertier und zwei tote Küken, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Nachdem die Streife den Verkehr bis zum Stillstand verlangsamt hatte, entdeckte sie an der Betonleitwand ein kleines braunes Knäuel, wobei es sich bei genauem Hinschauen um den Rest der Entenfamilie, nämlich fünf kleine Entenküken handelte. Die Polizisten richteten eine kurze Vollsperrung ein und räumten für die Rettung der jungen Tiere aus der lebensgefährlichen Umgebung eine Einsatztasche leer. Den Beamten gelang es anschließend, vier Küken in die Tasche zu setzen. Einer der jungen Enten war der Einsatz der Polizei allerdings nicht geheuer, woraufhin das Gefahr witternde Tier flink über die Autobahn lief und schließlich schnurstracks in Richtung Wald flüchtete. Der eingesetzten Polizistin gelang es nach einem Sprint und einem Sprung über die Leitplanke das Küken im letzten Moment vor Erreichen der Böschung einzufangen und so vor dem wohl sicheren Tod allein im Wald zu retten. Nachdem die Autobahn wieder freigegeben wurde, ging es für die Jungtiere mit dem Streifenwagen auf das Revier, wo sie mit Wasser versorgt und in einem Karton mit ausreichend Luftzufuhr untergebracht wurden. Zu guter Letzt brachten die Polizisten die Küken in ihr vorübergehendes neues Zuhause im Landkreis Kassel. Eine ehrenamtliche Wildtierretterin, die vornehmlich aufgefundene Vögel bei sich aufnimmt, päppelt die Entenkinder nun auf, bis sie wieder in die Natur entlassen werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell