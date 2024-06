Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wohnhaus in Wolfhagen-Viesebeck: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Am Samstagabend kam es gegen 21:20 Uhr in einem Zweifamilienhaus in Wolfhagen-Viesebeck zu einem Brand. Im Treppenhaus des Fachwerkhauses in der Elmarshäuser Straße waren dort gelagerte Gegenstände wie Aktenordner, Papier und Kleidungsstücke in Flammen aufgegangen und standen anschließend in Vollbrand. Die durch eine Nachbarin alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer im weiteren Verlauf schnell löschen und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers betraut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Wann das Feuer in dem Treppenhaus am Samstagabend genau gelegt worden war, ist bislang nicht bekannt.

Wer am Samstag in Wolfhagen-Viesebeck verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat und den Ermittlern Hinweise zu der schweren Brandstiftung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

