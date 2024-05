Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Schaden bei Brand von Fachwerkhaus mit Bäckerei: Brandursache noch nicht geklärt

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag kam es in der Dorfstraße in Niestetal-Heiligenrode zu einem Brand von einem Fachwerkhaus, in dem sich neben einer Wohnung eine Bäckerei befindet. Der 36-jährige Bewohner hatte das Feuer in der Backstube selbst gegen 4 Uhr entdeckt, als er dort seine Arbeit beginnen wollte. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus, das er inzwischen wieder verlassen durfte. Durch den Brand wurde die Hauptwasserleitung des Hauses beschädigt, wodurch auch das angrenzende Gebäude eines Kraftsportvereins in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ersten Schätzungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zufolge ist ein Gesamtsachschaden durch das Feuer und ausgetretenes Wasser von 1.000.000 Euro nicht unrealistisch. Die Ermittler haben die Brandstelle am heutigen Freitagmorgen aufgesucht. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aber bisher nicht vor. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

