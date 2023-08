LPI-G: Randalierer in Greiz

Altenburg (ots) - Lehma. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr am 04.08.2023 um 00:40 Uhr die Straße von Wintersdorf in Richtung Lehma, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die 19-jährige kollidierte mit dem Reh, welches an der Unfallstelle verendete. Verletzt wurde niemand, am Pkw Seat entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

