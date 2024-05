Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 454 im Bereich Schwalmstadt - Wiera

Am Donnerstag, den 30.05.2024, gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der B 454, Gemarkung Schwalmstadt-Wiera ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwei Motorradfahrer aus Iserlohn befuhren die B 454 aus Richtung Wiera kommend in Richtung Neustadt. In einer Rechtskurve stürzten beide Kradfahrer auf regennasser Fahrbahn. Der 50-jährige Fahrer eines Motorrades rutschte unter einen entgegenkommenden VW-Bus. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Marburg geflogen, wo er am Nachmittag verstarb. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde durch den Sturz nur leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer des VW-Busses blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 454 für ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Polizeistation Schwalmstadt übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

