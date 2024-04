POL-MFR: (389) Spritztour mit unversperrtem Fahrzeug - Zwei Männer festgenommen

Herzogenaurach (ots) - In der Nacht von Donnerstag (18.04.2024) auf Freitag (19.04.2024) brach in einer Dachgeschosswohnung in Herzogenaurach ein Brand aus. Ein Mann verstarb in der Wohnung, ein weiterer wurde verletzt. Kurz nach 03:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in ...

mehr