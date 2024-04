POL-MFR: (386) Fußgängerin von Lkw erfasst - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Unbekannte brachten in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (17.04.2024) und Donnerstagmorgen (18.04.2024) mehrere politische Graffiti an einem Haus im Fürther Stadtgebiet an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 15:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag sprühten unbekannte Personen mehrere Schriftzüge, Zahlen ...

mehr