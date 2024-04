POL-MFR: (387) Zaun großflächig beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (18.04.2024) erfasste ein bislang unbekannter Lkw eine Seniorin im Nürnberger Nordosten. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise. Die 89-jährige Frau wollte gegen 12:40 Uhr die Äußere Sulzbacher Straße auf Höhe der Bismarckstraße in Richtung Ostbahnhof überqueren. Zeitgleich wartete der Lkw an der dortigen Ampel. Beim Anfahren ...

mehr