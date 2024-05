Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: OE City erneut erfolgreich: Zwei festgenommenen Dealern harter Drogen droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Erneut konnten die Beamten der OE City der Kasseler Polizei mit der Festnahme von zwei mutmaßlichen Dealern harter Drogen am gestrigen Dienstag einen Erfolg verbuchen. Zivilpolizisten der neu gegründeten Organisationseinheit hatten einen der beiden Männer gegen 9 Uhr im Lutherpark in Kassel beobachtet, der allem Anschein nach Drogen an verschiedene Personen verkaufte. Im weiteren Verlauf wurden die Fahnder auf seinen Komplizen aufmerksam, der offenbar während der Verkaufsgeschäfte das Umfeld im Blick behielt und somit "Schmiere stand". Als kurze Zeit später die Festnahmen durch uniformierte Polizisten erfolgen sollten, ergriff der 32-Jährige bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht und rannte in Richtung Stern. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung klickten für ihn in der Kurt-Schumacher-Straße die Handschellen. Auch die Festnahme seines 36-jährigen Komplizen gelang anschließend auf dem Vorplatz der Lutherkirche. Bei den Durchsuchungen der Männer fanden die Beamten neben mehreren Hundert Euro mutmaßlichem Drogengeld 23 verkaufsfertige Plomben Kokain sowie weitere 14 Gramm der harten Droge. Die beiden wegen Betäubungsmitteldelikten polizeibekannten Tatverdächtigen aus Tunesien, die momentan keinen festen Wohnsitz haben, brachten die Beamten in das Polizeigewahrsam. Wie sich herausstellte, war der 32-Jährige erst im April aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden, nachdem er dort eine neunmonatige Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßt hatte. Am heutigen Mittwoch sollen beide Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der OE City geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell