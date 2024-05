Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Fahrraddiebstahl mit Flex: Hinweise auf zwei unbekannte Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Hinweise auf zwei dreiste Diebe, die am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Wehlheiden ein Pedelec gestohlen haben, erbittet die Kasseler Polizei. Wie ein Zeuge den aufnehmenden Polizisten des Polizeireviers Mitte schilderte, hatte er gegen 20 Uhr gesehen, wie die beiden unbekannten Täter in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Schönfelder Straße, das massive Schloss des abgestellten Fahrrads mit einer Flex durchtrennten. Anschließend ergriffen die Unbekannten mit dem erbeuteten Fahrrad und dem geknackten Schloss die Flucht in Richtung Kirchweg. Der kurze Zeit später hinzugekommene Eigentümer des grünen Cube-Pedelecs im Wert von 3.500 Euro alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den beschriebenen Tätern und dem Fahrrad einleitete. Diese verlief leider ohne Erfolg. Der Zeuge konnte die Diebe wie folgt beschreiben:

1. Täter: 25 Jahre, ca. 1,75 Meter, sportliche Figur, kurze braune Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, agierte mit der Flex.

2. Täter: 25 Jahre, ca. 1,80 Meter, schlank, kurze blonde Haare, weißes T-Shirt, blaue Jeans.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Fahrraddiebe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

