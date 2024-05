POL-EL: Neuenhaus - VW beschädigt

Herzlake (ots) - Zwischen dem 17. und dem 24. Mai haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Raddestraße in Herzlake einzubrechen. Sie beschädigten bei dem Versuch eine Tür, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

