POL-CE: Trunkenheitsfahrt in der Jägerstraße endet mit Verkehrsunfall - Verursacher leicht verletzt

Celle (ots) - Celle/Halle - Der seit dem 17.03.2024 vermisste Uwe K. ist gestern durch Kollegen der Bundespolizei in Halle am dortigen Bahnhof festgestellt worden. Es geht ihm gut. Seine Angehörigen werden jetzt das persönliche Gespräch suchen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche nach Uwe K. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: ...

mehr