Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Festnahmen nach Graffiti

Celle (ots)

Celle - Um 23:30 Uhr, am 20.03.2024, werden drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren, aus der Region Hannover, dabei beobachtet wie sie Papieraufkleber, sogenannte Spuckies, von zwei verschiedenen Fußballvereinen im Stadtgebiet anbringen. Zudem werden von den Dreien mindestens sechs verschiedene Stromkästen mit sogenannten Tags besprüht. Hierbei sind sie im Bereich Hafenstraße unterwegs. Durch die Kollegen und Kolleginnen des Einsatz- und Streifendienst sind sie dann festgestellt und in gewahrsam genommen worden. Nach Feststellung der Personalien und Sicherstellung einiger mitgeführter Gegenstände, unter anderem Farbdosen, sind sie ihren Erziehungsberechtigen auf der Dienststelle in Celle übergeben worden. Entsprechende Strafanzeigen sind gefertigt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell