Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von zwei PKW bei Autohaus in Altencelle - Zeugen gesucht!

Celle (ots)

Celle - Am vergangenen Samstag (23.03.2024) teilte ein Zeuge gegen 22:40 Uhr bei der Polizei mit, dass kurz zuvor ein dunkler Audi A4 mit Celler Kennzeichen durch einen Zaun am Autohaus Fritz Thomas im Stadtteil Altencelle gefahren und dann weiter in Richtung der Burger Landstraße geflüchtet ist.

Nach ersten Ermittlungen stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass zwei PKW der Marke Audi vom Parkplatz des Autohauses entwendet wurden.

Eine parallel zur Tatortaufnahme stattfindende Nahbereichsfahndung und weitere dienststellenübergreifende Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung der Täter.

Wie sich die Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei den beiden entwendeten PKW handelt es sich um einen Audi A4 Avant in blau-metallic und einen Audi Q5 Sportback in schwarz.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass zwei männliche Personen den Tatort von der Seite der angrenzenden Sparkassenfiliale betraten und sich zielgerichtet auf die entwendeten PKW zubewegten. Eine Person trug dabei eine helle Jacke, die andere Person war dunkel gekleidet.

Am selben Tag kam es bereits in Tatortnähe im Pommernweg und im Schwarzen Weg jeweils zu einem Kennzeichendiebstahl, welche dort vermutlich kurz vor der Tatbegehung abmontiert und bei dem Kfz-Diebstahl an den beiden PKW angebracht bzw. benutzt wurden.

Die Polizei Celle bittet Zeugen, die etwas von den beiden Kfz-Entwendungen und/oder von den zuvor begangenen Kennzeichendiebstählen mitbekommen haben, sich bei der Polizei Celle zu melden:

Polizeiinspektion Celle

Jägerstraße 1

29221 Celle

Tel.: 05141 / 277-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell