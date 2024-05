Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtender Getränke-Dieb schlägt Zeugen und droht mit Messer: Hinweise auf Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Wegen einer Flasche "Sprite" hat ein Ladendieb am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt einen ihn verfolgenden Zeugen geschlagen und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte hatte das Getränk gegen 22:30 Uhr in einem "Späti" in der Oberen Königsstraße, unweit des Rathauses, geklaut. Dabei war er von einem 25-Jährigen aus dem Landkreis Kassel beobachtet worden, der daraufhin die Verfolgung des flüchtenden Diebes aufgenommen hatte. Als er den Täter nach etwa 400 Metern in der Wilhelmshöher Allee, Höhe Ulmenstraße, stellen konnte, schlug ihm dieser während eines Gerangels ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend zudem mit dem Messer. Der 25-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Dem Täter gelang die Flucht in Richtung Königstor. Die sofort nach dem Notruf des 25-Jährigen eingeleitete Fahndung der Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg. Nun wird um Hinweise auf den unbekannten Täter gebeten. Es soll sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben, der eine weiße Mütze, eine schwarze Adidas-Jacke mit roten und grünen Applikationen sowie schwarze Shorts trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Bedrohung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell