Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Anstehen im Ladenlokal eskaliert - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am 6. April gegen 19:30 Uhr meldete ein Ladenlokal-Mitarbeiter von der Annastraße Ecke Atroper Straße der Polizei einen Streit. Zwischen zwei Männern (23, 36) drohte die Situation in dem Laden zu eskalieren. Die beiden Kontrahenten verließen das Geschäft. Die Situation mündete auf offener Straße in einer körperlichen Auseinandersetzung, in der sich auch weitere Unbeteiligte einmischten.

Ein Großaufgebot der Polizei trennte die Involvierten voneinander, erteilte Platzverweise und verhinderte so Schlimmeres.

Ein Rettungswagen brachte einen 23-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Er und sein 36-jähriger Streitpartner müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Zeugen, die Angaben zu Tatbeteiligten machen können, oder die Auseinandersetzung fotografiert oder videografiert haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 35.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell