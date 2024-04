POL-DU: Mittelmeiderich: Junger Mann flieht mit dem Auto vor der Polizei

Duisburg (ots) - Per Schockanruf haben Trickbetrüger am Donnerstagmittag (4. April) eine Seniorin aus Neumühl um eine große Summe Bargeld gebracht. Ein falscher Polizeibeamter und ein vermeintlicher Staatsanwalt versetzten die 83-Jährige am Telefon in Panik, indem sie ihr eine Horrorgeschichte erzählten: Die Tochter habe angeblich einen Unfall verursacht, bei dem ...

