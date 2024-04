POL-DU: Laar: Betrunkener beschädigt mehrere Autospiegel

Duisburg (ots) - Samstagmittag (30. März gegen 14:15 Uhr) griff ein Unbekannter im weißen Maleranzug einen 68-Jährigen vor seiner Haustür an der Straße Am Nellenberg an. Er wandte gegenüber seinem Opfer körperliche Gewalt an, versuchte seine persönlichen Gegenstände an sich zu reißen und verletzte ihn hierbei leicht. Durch Hilferufe des älteren Mannes machte ...

