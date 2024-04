Polizei Duisburg

POL-DU: Niederlanden/Duisburg: Zwei Autos gestohlen und Fahrt nach Holland gemacht - Handy-Standortdaten verraten minderjährige Einbrecher

Duisburg (ots)

Am Mittwochvormittag (3. April gegen 10:15 Uhr) meldete sich ein 43-Jähriger, der in den Niederlanden wohnt, bei der Polizei Duisburg. Bei ihm sei in der Nacht zuvor eingebrochen worden - dabei wurden unter anderem Handys gestohlen. Seine Tracking-App verriet die Standortdaten: ein Mehrfamilienhaus auf der Friedrich-Alfred-Straße in Rheinhausen.

Was in der Nacht zuvor geschah: Der Mann schilderte der Polizei, dass sein Haus in den Niederlanden videoüberwacht sei. Er habe auf dem Einbruchsvideo seinen 16-jährigen Sohn und nach bisherigem Erkenntnisstand fünf weitere Jugendliche identifiziert. Die Haustür sei eingetreten und diverse Wertgegenstände sowie einen Fahrzeugschlüssel und ein Auto seien entwendet worden. Mit dem gestohlenen Auto seien die Minderjährigen nach Duisburg gefahren.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten in dem Mehrfamilienhaus in Rheinhausen die Wohnung ausfindig machen, in der sechs jugendliche Personen (im Alter von 12 bis 17 Jahre) inklusive Diebesgut angetroffen werden konnten. Der 16-Jährige gestand, mit einem weiteren gestohlenen Auto von Duisburg zu seinem Vater in die Niederlande gefahren zu sein. Dabei handelte es sich um den Pkw einer Lieferkette, der wenige Tage zuvor in Meiderich entwendet wurde. Da das Fahrzeug in den Niederlanden zurückgelassen wurde, erfolgte eine Kontaktaufnahme mit der niederländischen Polizei.

Der 16-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg vorläufig festgenommen. Weil der Verdacht bestand, dass er außerdem noch Drogen konsumiert haben könnte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er heute einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Auch seine mutmaßlichen Komplizen müssen sich jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen.

Weitere Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 13 fortgeführt.

