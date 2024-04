Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Alkoholisierter Randalierer zeigt Hitlergruß

Duisburg (ots)

Wegen eines Randalierers sind Polizisten am späten Mittwochabend (3. April, gegen 21:55 Uhr) zu einem Lokal auf der Horststraße ausgerückt. Die Beamten führten den 37-Jährigen aus der Gaststätte hinaus auf den Gehweg. Dort zeigte der Duisburger den Hitlergruß und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihm daraufhin einen Platzverweis erteilten. Da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest schlug positiv an. Der 37-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auseinandersetzen.

