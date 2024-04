POL-OG: Rastatt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Rastatt - Zeugen gesucht

Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt sind nach einer versuchten räuberischen Erpressung am Freitagabend am Marktplatz auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann gegen 21.30 Uhr auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug von zwei noch Unbekannten gegen eine Hauswand gedrückt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Dem Angegriffenen gelang es nach eigenen Angaben, das Duo in die Flucht zu schlagen. Er bleib unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Rufnummer 07222 761300 um Kontaktaufnahme gebeten.

