Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Firma, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach einem Einbruch in eine Firma in der Vogesenstraße die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zu Folge dürften mindestens fünf Unbekannte in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 4 Uhr durch Überwinden des Zauns auf das Firmengelände gelangt und sich über eine Leiter auf das Gebäudedach begeben haben. Dort versuchten die mutmaßlichen Täter wohl durch Aufhebeln mehrerer Fenster in das Gebäude zu gelangen. Da das allem Anschein nach nicht möglich war, flexten die Unbekannten offenbar ein Loch in das Dach und stiegen über dieses in das Firmengebäude ein. Da in der Folge der Brandalarm ausgelöst wurde, flüchteten die Tatverdächtigen auf selbigem Weg aus dem Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Diebstahlschaden noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden dürfte in Richtung des sechsstelligen Bereichs gehen. Neben der Streifenbesatzung der Polizei, war auch die Feuerwehr Lahr mit fünf Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07821 277-0 melden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell