Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag auf der B462. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein bislang unbekannter Fahrer einer silbernen Limousine gegen 14:30 Uhr auf der rechten Spur der B462 in Fahrtrichtung Rastatt unterwegs. Der Unbekannte soll von der rechten auf die linke Spur gewechselt sein, obwohl auf der linken Spur eine 41-jährige Ford-Fahrerin unterwegs war. Hierdurch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder zum unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung zu setzen. /ha

