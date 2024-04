Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: 68-Jähriger von Maskiertem beraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Samstagmittag (30. März gegen 14:15 Uhr) griff ein Unbekannter im weißen Maleranzug einen 68-Jährigen vor seiner Haustür an der Straße Am Nellenberg an. Er wandte gegenüber seinem Opfer körperliche Gewalt an, versuchte seine persönlichen Gegenstände an sich zu reißen und verletzte ihn hierbei leicht. Durch Hilferufe des älteren Mannes machte er einen Nachbarn auf sich aufmerksam, der umliegende Gegenstände nach dem Angreifer warf und ihn am Rücken traf. Der Tatverdächtige ergriff mit geringfügiger Beute die Flucht und die Polizei wurde verständigt.

Die Beamten fahndeten nach dem Flüchtigen. Sogar ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. Zeugen machten die Ermittler darauf aufmerksam, dass in der Nähe des Tatortes ein verdächtiges Auto geparkt sei. Ein Duo habe dort weiße Maleranzüge ausgezogen und sei in verschiedene Richtungen geflüchtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Wagen durchsucht und sichergestellt.

Während die Suche nach den beiden Unbekannten weiterlief, gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis: Einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen soll sich auf einem Hof versteckt halten. Der Tipp führte zum Erfolg. Die Einsatzkräfte fassten den 31-Jährigen. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Sein Komplize ist derzeit noch flüchtig. Die Ermittler sind ihm weiterhin auf der Spur. Was die Hintergründe zur Tat sind und wieso der 68-Jährige Opfer dieses Raubdeliktes wurde, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Derzeit wertet die Kripo Spuren aus, vernimmt Zeugen und fahndet nach dem zweiten Räuber. Wer weitere Angaben zu der Tat oder dem noch flüchtigen Mann (etwa 20 - 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß) machen kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

