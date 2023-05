Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Wachsamer Nachbar verhindert Trickdiebstahl

Mainz-Gonsenheim (ots)

Nur durch einen wachsamen Nachbarn konnte ein Diebstahl zum Nachteil einer 84-jährigen Mainzerin verhindert werden.

Am vergangenen Freitag gegen 12:00 Uhr gaben sich drei Männer als Handwerker der Hausverwaltung eines Mehrfamilienhauses aus und behaupteten, dass ein Wasserrohrbruch vorläge. Daraufhin ließ die 84 Jahre alte Mainzerin die Personen in ihre Wohnung in Mainz-Gonsenheim. Ein aufmerksamer Nachbar, dem die Personen verdächtig vorkamen, klingelte bei der 84-Jährigen, woraufhin die Täter flüchteten. Als die Polizei eintraf, waren die Verdächtigen bereits nicht mehr vor Ort. Da die drei Männer nur kurz in der Wohnung verweilen konnten, wurde der Mainzerin nichts entwendet.

Die Männer werden als etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 - 180 cm groß und mit Arbeitskleidung bekleidet, beschrieben. Einer der Männer habe ein kleines Kreuz am Hals tätowiert, ein anderer einen schwarzen Vollbart getragen und der Dritte habe beinahe eine Glatze gehabt.

Zumindest eine Person, die auf die Beschreibung passt, konnte durch die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Die Personalien wurden festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und Hinweise zu den Tätern hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell