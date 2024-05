Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 36-Jähriger wehrt sich nach Trunkenheitsfahrt gegen Festnahme: Zwei Polizisten verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Dank der Mitteilung eines Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der Nacht zum heutigen Freitag einen 36-jährigen Mann nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt festnehmen. Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen, allerdings wehrte sich der Autofahrer aus Baunatal gegen seine Festnahme und verletzte dabei zwei Polizisten. Beide mussten ambulant in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden und konnten den Nachtdienst nicht mehr fortsetzen. Auch der 36-Jährige verletzte sich leicht. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Der Zeuge hatte kurz vor Mitternacht über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein augenscheinlich betrunkener Mann an einem Gasthaus in Baunatal-Rengershausen zu einem geparkten Auto ging, auf dem Fahrersitz Platz nahm und losfuhr. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu dem genannten Kennzeichen konnten die Polizisten den geparkten Pkw wenige Minuten später an der Wohnanschrift des mutmaßlichen Fahrers in Baunatal ausfindig machen. Dieser öffnete den Beamten anschließend die Tür, wobei er sich von Beginn an äußerst aggressiv zeigte. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 36-Jährige lehnte nach Schilderung des Tatvorwurfs einen Atemalkoholtest ab, weshalb ihm die Mitnahme auf das Revier zur Durchführung einer Blutentnahme eröffnet wurde. Auch nachdem eine weitere Streife eingetroffen war, verhielt er sich weiterhin völlig uneinsichtig und versuchte zu Fuß zu flüchten. Unter Gegenwehr konnte er schließlich festgenommen werden. Eine bei ihm entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

